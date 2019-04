"20h30 le samedi". Le walkman a 40 ans

Le magazine "20h30 le samedi", présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Ce samedi 27 avril 2019, "20h30 le samedi" fête l’anniversaire d’un objet qui a marqué une époque : le walkman.

Le jour où… > Pour le sixième numéro de ce nouveau magazine, soufflons les 40 bougies du walkman, ou baladeur, un objet qui a révolutionné le rapport à la musique. Il est loin le temps où Léon Zitrone s’étonnait au journal télévisé de l’apparition de personnes marchant dans la rue avec un casque sur les oreilles. Selon la légende, le walkman a été inventé par Sony car le patron de l’entreprise japonaise voulait jouer au golf en écoutant de la musique… Comme souvent, les légendes ne racontent qu’une partie de l’histoire ! Savez-vous qui a rapporté le walkman en France ? Avez-vous déjà fait l’expérience de montrer un walkman à des enfants d’aujourd’hui ? "20h30 le samedi" s’est plongé dans la saga du walkman...

La compile des Bleus

Et aujourd'hui ? > La révolution musicale passe désormais par l'Internet. En quelques semaines, un artiste peut émerger via les plateformes numériques et les réseaux sociaux, être écouté par des millions de personnes sans avoir de maison de disques. Parmi la jeune génération, Grégoire, Jain, Angèle… se sont fait connaître de cette façon. "20h30 le samedi" fait le portrait d’une nouvelle artiste, Alice et moi, et en décrypte les codes.

Le bonus du 20h30 > Samedi 27 avril, soir de finale de la Coupe de France de football, "20h30 le samedi" propose la compile des Bleus. Et il y en a pour tous les goûts parmi les chansons préférées des joueurs de l’équipe de France.

