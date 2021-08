"L'été de 20h30 le samedi". Les super-héros des JO

La série d’été du magazine "20h30 le samedi" (Twitter) propose une collection inédite de portraits, de belles histoires et de lieux extraordinaires. Pour ce nouveau numéro, direction l’univers des Jeux paralympiques qui se tiennent à Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021.

La France est présente pour cette édition dans 19 disciplines sur 22 et a l'ambition de faire mieux qu’à Rio en 2016, où elle avait décroché la douzième place, en remportant 28 médailles.

Des parcours de vie exceptionnels

A découvrir, les parcours exceptionnels de Claire Supiot, une nageuse de 53 ans qui n'a presque plus l'usage de ses jambes, et de Mathieu Bosredon, 30 ans, cycliste paraplégique. L’une s'est qualifiée et l’autre se bat pour pour l'être...

> Un reportage signé Anne-Claire Danel, Vincent Massot, Marilor Gautier et Benoît Viudès.

