"20h30 le samedi". "Le casse du siècle"

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 4 de "20h30 le samedi" raconte les braquages les plus spectaculaires qui ont inspiré des fictions...

Le jour où > Le "casse du siècle" a eu lieu

Cet automne 2021, au cinéma et sur les plates-formes, c’est la saison des braquages : la nouvelle série Braqueurs, du réalisateur français Julien Leclercq, la saison 5 de La Casa de papel... Cette dernière série s’est notamment inspirée d’une histoire vraie, celle du "casse du siècle". Le 18 juillet 1976, la police découvre stupéfaite les coffres vides de la Société Générale à Nice : 46 millions de francs se sont évaporés, et les auteurs du cambriolage ont filé en creusant un tunnel depuis les égouts de la ville. Derrière eux, ils ont laissé un mot : "Sans arme, ni haine, ni violence". Les enquêteurs remontent jusqu’à un certain Albert Spaggiari, un photographe de mariage qui confesse vite être le cerveau de l’affaire…

Et aussi, Kim Kardashian, Bonnie and Clyde...

Actu > Les bijoux de Kim Kardashian

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, il y a cinq ans jour pour jour, la Fashion Week parisienne a été le théâtre d’un braquage hors norme : la star américaine de téléréalité Kim Kardashian s’est fait dérober dans un hôtel de la capitale 9 millions de dollars de bijoux. Et le pedigree des voyous a de quoi surprendre : des braqueurs d’un certain âge, semblant tout droit sortis d’un film de Michel Audiard, déguisés en policiers et qui se sont enfuis à vélo ! Une histoire qui inspire des dessinateurs de BD, mais aussi des scénaristes comme Joann Sfar.

Bonus > Bonnie and Clyde

C’est le couple de braqueurs le plus célèbre de l’histoire, ils ont inspiré toute la pop culture de Fritz Lang à Eminem, en passant par Johnny Hallyday et Sylvie Vartan…

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

Parmi nos sources

- Confessions d'un braqueur, de Didier Caulier (éd. Nouveau Monde).

- Les Egouts du paradis, de Albert Spaggiari (éd. Albin Michel).

- Histoires de PJ, de Charles Pellegrini (éd. La Manufacture de livres).

- Les Egouts du paradis, réalisé par José Giovanni (1979).

- Sans arme, ni haine, ni violence, réalisé par Jean-Paul Rouve (2007).

- J’ai séquestré Kim Kardashian, de Yunice Abbas (éd. de L’Archipel).

Liste non exhaustive.

