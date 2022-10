"20h30 le samedi". Le culte du corps

Ce nouveau numéro de la saison 5 du magazine "20h30 le samedi" (Twitter) raconte comment le corps et le sport ont joué un rôle décisif dans la vie de Jean-Paul Belmondo et Sylvester Stallone...

Le jour où > Belmondo est sauvé par le sport

Jean-Paul Belmondo, disparu en septembre 2021, reste dans toutes les mémoires pour son immense talent, sa carrière au cinéma, avec plus de 80 films, et au théâtre. Mais il a eu une autre passion : celle du corps et de l’effort physique. Il aurait pu devenir boxeur et il a été gardien de but au football. Bien plus qu’un passe-temps, le sport a été pour lui une école de la vie. Le corps, disait-il, ne triche pas. "20h30 le samedi" raconte comment le sport a sauvé la vie de Jean-Paul Belmondo.

Et aussi, des poings, des muscles...

Actu > La revanche de Stallone

Se servir de son corps comme un outil pour mieux prendre sa revanche ? Sylvester Stallone en est le parfait exemple. A la suite de complications médicales à la naissance, il souffre d’une paralysie faciale qui lui donne cet air figé et lui attire les moqueries. Stallone va pourtant se servir de son corps pour s’imposer en tant qu’acteur avec le film Rocky, dont il est le scénariste. L’histoire d’un petit boxeur s’affirmant à force de courage, soit presque sa propre histoire. L’acteur devient la troisième personnalité de l’histoire du cinéma, nommé aux Oscars dans les catégories Meilleur film et Meilleur scénario, après Charlie Chaplin et Orson Welles !

Bonus > Schwarzenegger, célèbre à tout prix

Le premier surnom d’Arnold Schwarzenegger était "le chêne autrichien"… Celui qui voulait à tout prix se faire un nom a choisi son corps comme outil. Il a remporté 12 Championnats mondiaux de culturisme, et s'est vu décerner cinq fois le titre de Mister Univers.

