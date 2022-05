"20h30 le samedi". Tapis rouge !

Le magazine "20h30 le samedi" (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la saison 4 de "20h30 le samedi" mène sur la Croisette, un avant-goût du Festival de Cannes qui se tient du 17 au 28 mai 2022...

Le jour où > Isabelle Adjani fait scandale sur la Croisette

Le film L’Eté meurtrier, réalisé par Jean Becker, dévoile en 1983 une passion caniculaire entre l’actrice Isabelle Adjani, magnétique, et un Alain Souchon envouté… A cette époque, la comédienne a 28 ans, et c’est déjà une star. Elle a obtenu le César de la Meilleure actrice pour son interprétation dans Possession (1981), d'Andrzej Żuławski. Les réalisateurs se l’arrachent et les photographes se montrent très intrusifs. Lorsqu’Isabelle Adjani arrive sur la Croisette pour le film sélectionné ce printemps 1983 en compétition officielle, elle joue au chat et à la souris avec les photographes… si bien que ces derniers vont faire grève et poser leurs appareils photo lors de sa montée des marches. Retour sur la rébellion d’Isabelle Adjani et la grève des photographes.

Et aussi, un retour rock, un anniversaire sur grand écran...

Actu > Le grand retour d’Elvis

La 75e édition du Festival de Cannes commence mardi 17 mai 2022, avec pour président le comédien Vincent Lindon et Virginie Efira en maîtresse de cérémonie. Un des films très attendus de ce festival, hors compétition, est Elvis du réalisateur australien Baz Luhrmann. Il est inspiré de la vraie histoire du King et de sa relation complexe avec son manager, le colonel Parker, joué par Tom Hanks, qui a dirigé d’une main de fer la vie de l’artiste. Sans cet impresario avec son sens des affaires, Elvis n’aurait sans doute pas eu la même carrière… mais dans les années 1960, Presley a l’impression d’avoir fait les mauvais choix. Il va décider de revenir à l’essentiel, au rock’n’roll, pour son grand retour en 1968.

Bonus > 75 ans de Festival

Depuis la première édition, en 1946, chaque Festival de Cannes est un cocktail subtil de cinéma, de glamour, de mondanités… et parfois de scandale.



