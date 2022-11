"20h30 le samedi". Le "Titanic" et ses vies englouties

Ce nouveau numéro de la saison 5 du magazine "20h30 le samedi" (Twitter) raconte les vies englouties du Titanic.

Actu > Les vies englouties du "Titanic"

Cela fait cent-dix ans que le fleuron de la compagnie maritime britannique White Star Line a sombré dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord… et l’épave du Titanic continue de fasciner. Le 15 avril 1912, la coque de l’énorme paquebot se scinde en deux, à la suite d’une collision avec un iceberg, et emporte au fond de l’océan plus de 1 500 personnes. Autant d’histoires et de destins engloutis, jusqu’à ce que les premières expéditions, en 1987, remontent petit à petit à la surface des trésors. Plus de 5 000 objets ont été récupérés sur l’épave, et une cinquantaine d’entre eux ont été prêtés exceptionnellement à la Cité de la Mer à Cherbourg, jusqu’au printemps 2023, là où le paquebot avait fait son avant-dernière escale…

Bonus > Les scènes coupées de "Titanic"

Quelques scènes du film Titanic, de James Cameron, sorti en 1997, qui n’ont pas été retenues au montage...

