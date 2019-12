"20h30 en fêtes". Aladdin à Broadway

Pour la deuxième destination de "20h30 en fêtes", direction New York. "Big Apple" s’illumine et les théâtres de Broadway font le plein. Habitants et visiteurs viennent chercher un peu de la magie de Noël dans ces comédies musicales où les acteurs chantent, dansent et font des claquettes...

Un univers merveilleux qui fait rêver petits et grands, mais qui exige une discipline d’athlète et des années d’apprentissage. Jamais la compétition n’a été aussi rude pour atteindre le haut de l’affiche.

Une plongée dans ce New York enchanté

Des cours de la Manhattan School of Music jusqu’aux coulisses des plus grands shows de Broadway, voici une plongée dans ce New York enchanté. Avec pour guide le Génie d’Aladdin, la comédie musicale adaptée du film d'animation Aladdin, diffusé ce dimanche 22 décembre sur France 2.

En regardant ce reportage signé Florent Muller, Frédéric Capron et Ghislain Delaval, il est tout à fait permis, voire chaudement recommandé, de chanter, danser et faire des claquettes devant son écran (télé, tablette, téléphone…)

