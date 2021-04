"20h30 le dimanche" avec Edouard Philippe et Thomas Pesquet

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse dans "20h30 le dimanche" (Twitter, #20h30LD) après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s) et aussi un live musical sur le plateau… Ce dimanche 4 avril 2021, l'ancien Premier ministre (2017-2020) Edouard Philippe.

L'invité de ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine, aujourd'hui maire du Havre, s'exprime à l'occasion de la sortie de son livre Impressions et lignes claires (éd. JCLattès), coécrit avec le député européen Gilles Boyer. A un an de l’élection présidentielle, il s'exprime, en exclusivité, sur son expérience à l'hôtel de Matignon, aborde les questions d’actualité et donne sa vision de l’avenir.

Et aussi, le spationaute Thomas Pesquet

Rencontre en duplex et en direct depuis Houston, à quelques jours du départ dans l'espace, le 21 avril 2021, avec le premier Français à devenir commandant de bord de la Station spatiale internationale (ISS) lors de la mission Alpha.

