"20h30 le dimanche" avec Philippe Etchebest, Guillaume Gomez, Marion Van Renterghem et Lous and The Yakuza

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse dans "20h30 le dimanche" (Twitter, #20h30LD) après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s) et aussi un live musical sur le plateau… Ce dimanche 22 novembre 2020, les invités de ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine sont le chef étoilé Philippe Etchebest et le chef des cuisines du palais de l’Elysée Guillaume Gomez, à l’occasion de la sortie de son livre A la table des présidents (éd. Le Cherche Midi).

Et aussi, les secrets d'Angela, l'album de Lous...

Rencontre avec la journaliste Marion Van Renterghem, lauréate du prix Albert-Londres de la presse écrite (2003), auteure du livre Angela Merkel, l’ovni politique (éd. Les Arènes-Le Monde) pour tout savoir des secrets de la longévité politique de la chancelière fédérale d’Allemagne, au pouvoir depuis 2005.

Le Live de "20h30 le dimanche" : La chanteuse Lous and The Yakuza présente son premier album Gore et chante un titre en direct à la fin de l’émission.

