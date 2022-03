"20h30 le dimanche" avec Robert Badinter et Anthony Delon

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche" (Twitter, #20h30LD) après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s) et aussi un live musical sur le plateau… Ce dimanche 20 mars 2022, avec Robert Badinter.

Le grand témoin de ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine est l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice (1981-1986) qui s'exprime sur la guerre en Ukraine, le Tribunal pénal international...

Et aussi, le témoignage d'un fils...

Rencontre avec l'acteur Anthony Delon à l'occasion de la sortie de son livre Entre chien et loup (éd. Le Cherche Midi) > Fils d’un monstre sacré du cinéma et d’une comédienne éprise de liberté, Anthony Delon lève le voile sur sa famille, celle qui se révélait une fois les micros éteints et la porte refermée...

