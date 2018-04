"19h le dimanche". Léa, la disparue de Nantes / Guillaume Gomez, l’autre chef de l’Elysée / Jacques Laffite, une histoire française

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct par Laurent Delahouse. Au sommaire de ce numéro du 29 avril :

> L'ENQUETE. Léa, la disparue de Nantes : la disparition de Léa Petitgas, 20 ans, est jugée particulièrement inquiétante. Cette jeune fille joyeuse s’est volatilisée en décembre 2017 en partant au travail. Plus de quatre mois sans nouvelles et des questions qui tournent en boucle pour son père. Pauline Dordilly et David Geoffrion l'ont suivi dans sa quête de vérité.

> LE PORTRAIT. Guillaume Gomez, l’autre chef de l’Elysée : il aura bientôt passé vingt ans au service des présidents de la République française. Le chef Guillaume Gomez, Meilleur ouvrier de France, a servi Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avant qu’Emmanuel Macron ne lui confie à son tour les clés des cuisines du palais. Il a ouvert les portes de son quotidien à Sophie Broyet et David Geoffrion.

Rencontre avec le pilote automobile Jacques Laffite...

> L’INTERVIEW. Jacques Laffite, une histoire française : avec 176 Grand Prix, 32 podiums et 6 victoires, il a côtoyé les plus grands, connu la gloire, les désillusions et vu beaucoup de ses amis périr en course. A 74 ans, le pilote automobile Jacques Laffite s’est confié à Laurent Delahousse alors qu'il s’apprête à livrer un nouveau combat.

> La tranche 19h-21h du dimanche soir sur France 2 est un magazine en deux temps articulé autour du journal de 20H : "19h le dimanche" propose des histoires inédites, des aventures humaines, des témoignages émouvants, des instants graphiques, des photos surprenantes… "20h30 le dimanche" accueille ensuite une ou plusieurs personnalités venues présenter leur "Histoire française" et leur regard sur l’air du temps...

