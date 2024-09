VIDEO. Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : les agriculteurs se réinventent pour économiser l'eau

Face à la sécheresse historique qui sévit dans les Pyrénées-Orientales, les agriculteurs tentent de trouver des solutions pour garder leur activité. André, conscient des enjeux écologiques, s'est lancé avec succès dans la permaculture.

Le département des Pyrénées-Orientales subit depuis 2022 une sécheresse historique, jamais enregistrée depuis plus de cinquante ans. Les habitants sont contraints d’économiser chaque goutte d’eau. Une situation difficile à vivre pour les agriculteurs qui se battent pour maintenir leur activité. Certains ont pris conscience il y a longtemps des enjeux écologiques et ont trouvé des solutions.

André travaillait comme grossiste à la criée de Port-Vendres jusqu’au jour où les chalutiers n’ont plus ramené de poissons à cause de la surpêche. En 2011, après avoir perdu son travail, il prend un virage radical et devient maraîcher. Mais cette fois, il veut travailler en harmonie avec la nature, il pratique son maraîchage en permaculture ; une agriculture naturelle qui utilise très peu d’eau.

Une consommation d’eau de 5 à 10 fois inférieure

Sur ses parcelles où il cultive des carottes, André explique aux équipes de "13h15 le samedi" (X, #13h15) comment il utilise la nature pour conserver un maximum d’humidité dans ses cultures : "L’objectif c’est d’avoir toujours le sol paillé. On a un paillage de broyat végétal, c’est du bois déchiqueté. Cette matière, on la dépose sur le sol où elle va se faire consommer par la vie du sol : les champignons et les vers de terre, et ça va créer de l’humus qui va être ensuite mélangé avec la terre. L’humus est intéressant parce qu’il retient dix fois son poids en eau. Donc c’est une super éponge que l’on a au niveau du sol. Ça veut dire que d’année en année, si on favorise le développement des vers de terre, on va avoir notre éponge qui va s’approfondir tout simplement et donc on a une réserve en eau constante. Ça permet de passer les périodes de sécheresse, d’utiliser beaucoup moins d’eau." André évalue sa consommation d’eau de 5 à 10 fois inférieure à ce qu’il lui faudrait en agriculture conventionnelle. Malgré la sécheresse, sa production de légumes n’a pas baissé.

Mais au démarrage de son activité, il lui a fallu vaincre quelques résistances, notamment celles de sa mère issue d’une famille de maraîcher. "Il m’a convaincu parce qu’au départ quand il débutait, j’étais un peu sceptique, avoue-t-elle devant son fils. Toute la famille l’était d’ailleurs et maintenant, vu les résultats, ils se sont dit : ‘Le petit, il nous en apprend.’ Donc il y a de quoi être fier !»

