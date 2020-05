VIDEO. Petit cours pratique pour apprendre à s'extraire des sables mouvants dans la baie du mont Saint-Michel

Romain est un guide qui emmène les touristes marcher dans la baie du mont Saint-Michel. Il met en garde celles et ceux qui le suivent pieds nus : "Là où c’est légèrement argileux, ça peut glisser. Je vous conseille le 'planter de talon’. Pour simplifier, c’est la 'Méthode Dusse'. En France, tout le monde a cette référence-là : Jean-Claude et son 'planter de bâton'."

Sur ces images tournées par le magazine "13h15 le dimanche" (replay) avant la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 et la mise en place des gestes barrières, dont notamment la distanciation physique, la petite troupe compacte a bien compris la référence à une scène culte du film Les Bronzés font du ski (1979) avec Michel Blanc en skieur débutant tyrannisé par son moniteur.

"Je vais ressortir sur les genoux : c’est le seul moyen de se dégager"

"Tout bouge dans la baie, explique Romain à ses clients impatients de ressentir l’angoisse d’être avalés par l’étendue grise et humide qu’ils foulent aux pieds. Le danger des sables mouvants est principalement lié au fait qu’ils se déplacent. Allez, écartez-vous légèrement et regardez…" Un arc de cercle se forme alors autour du guide qui explique le terrifiant mécanisme naturel.

"Vous restez un peu sur place en accentuant la pression. Ça se fracture et vous passez au travers du sable, montre-il au groupe qui n’a pas eu un geste pour lui porter secours : je comprends pourquoi vous n’avez pas payé au début…" Et pour s’en sortir ? "Il faut réussir à enlever la cheville du sable qui s’est re-solidifié et se pencher en avant pour augmenter la surface d’appui. Je vais ressortir sur les genoux : c’est le seul moyen de se dégager."

