Le château médiéval de Commarque fascine les 50 000 visiteurs qui le parcourent chaque année. Mais sous le site, un autre trésor est précieusement conservé à l'abri des regards : une grotte millénaire qui renferme des vestiges préhistoriques.

En Dordogne, au cœur du Périgord, après quatre siècles d’oubli, le château de Commarque se dresse à nouveau fièrement au milieu de la vallée. La forteresse construite par la famille de Commarque au XIIe siècle a été achetée et restaurée en 1972 par Hubert, un descendant direct de la lignée.

Classé monument historique, le château médiéval n’est pas le seul trésor du site. Sous l’édifice, une grotte renferme des traces d’occupation humaine datant de plus de 15 000 ans : on peut y distinguer des représentations de la faune de l’époque, gravées directement sur les parois calcaires.

Plus d'une centaine de gravures paléolithiques répertoriées

Oscar Fuentes, archéologue au Centre national de préhistoire à Périgueux, y a mené des fouilles et des relevés durant plusieurs années. Les équipes de 13h15 le samedi" (X, #13h15) l’ont suivi à l’intérieur de la grotte. Fragile et trop étroite, elle est interdite au public. "La grotte de Commarque est connue depuis 1915. On a dans cette grotte des parois qui sont décorées à l’époque paléolithique. C’est une grotte qui est très compliquée, on est obligés de travailler à distance. On ne touche pas les parois, on ne s’approche pas des parois, on ne pose rien dessus."

Loin dans la cavité, l’archéologue redessine à l’aide de son laser les contours des gravures découvertes dans un espace plus resserré. "Là, on a une très jolie figure en bas-relief, ici, on a la ligne de dos qui s’enroule dans le pilier, ça part derrière, c’est vraiment tout le massif calcaire qui a été utilisé pour faire un animal qui s’enroule, avec ici la tête, la bouche, le museau, le poitrail." Ces gravures sont connues dans le monde entier tant elles sont rares. A ce jour, les scientifiques en ont répertorié plus d’une centaine : des animaux, des dizaines de chevaux, une vache mais aussi un corps de femme ou encore un visage.

Oscar Fuentes revient régulièrement dans la grotte préhistorique avec le spéléologue Olivier Huard pour diriger des fouilles car le site de Commarque est encore loin d’avoir révélé tous ses secrets.

Extrait de "Une vie de château", diffusé dans "13h15 le samedi" le 7 septembre 2024.

