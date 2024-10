C'est une arnaque qui engendre de lourds dégâts psychologiques chez les victimes, en plus des pertes financières : l'escroquerie sentimentale a explosé en 2023. "13h15 le samedi" a rencontré une victime qui a réussi à stopper un séducteur en série.

L’escroquerie aux sentiments est vieille comme le monde mais elle a pris une autre dimension ces dernières années grâce aux réseaux sociaux et aux sites de rencontre. Le nombre de cas rapportés sur le site Cybermalveillance.gouv a bondi en 2023 : + 91% par rapport à l’année précédente. Le but est de soutirer de l'argent à une personne rendue vulnérable par une relation amoureuse feinte.

Aurélien Aouali est un spécialiste de ce type d'escroquerie ; il a fait des dizaines de victimes et a été condamné à de multiples reprises. Sous de fausses identités, il a séduit des femmes avant de disparaître en leur dérobant des milliers d’euros. "13h15 le samedi(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)" (X(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre), #(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)13h15(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)) a rencontré sa dernière victime, Caroline, qui a réussi à se libérer de son emprise et le faire emprisonner.

Plus de 30 infractions en dix ans

Pour la conquérir, l’escroc n’a pas eu besoin d’internet. C'est à la terrasse d’un café que cet homme séduisant, à l'allure parfaite, l'aborde en se présentant sous le nom d’Edward Coleman. Caroline tombe vite sous le charme. Elle se confie à son ami Sébastien, mais celui-ci ne croit pas au profil de gendre idéal qu'elle lui décrit, et trouve de nombreuses incohérences à son récit. Ses soupçons se révèlent fondés : en lançant quelques recherches, il découvre les multiples identités de "l’arnacœur", dont l’une qui va l’alerter.

Sous le nom de James Jacob Kempinski, l’homme a déjà été condamné : depuis dix, ans il cumule plus d’une trentaine d’infractions. L'année précédente, il a une nouvelle fois écopé d’une peine de prison, mais il s’est enfui. Quand Caroline le rencontre, il est en réalité en cavale.

Alors qu'elle rentre d’un voyage à Londres, elle reçoit un appel de son ami Sébastien : il la prévient que l’homme qu’elle fréquente est un escroc. Au même moment, elle reçoit un message de l’arnaqueur. Il lui a fait une surprise et est venu l’attendre à l’aéroport.

Mentir à un menteur

Caroline n’a alors que quelques minutes pour réagir, elle se souvient : "C’était un vrai choc, un moment de panique, de stress intense. Qu’est-ce que je fais avec cette information ? Est-ce que je le confronte, est-ce que je ne le confronte pas ? Ça se voyait sur mon visage qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. J’avais vraiment du mal à le cacher. Et je me suis ressaisie, je me suis dit, 'c’est bon, tu peux le faire, vas-y ! Parle-lui de lui. De toute façon, c’est quelqu’un qui aime parler de lui'…"

Caroline fait bonne figure, et l’amène chez elle pour qu’il ne s’échappe pas. Elle est décidée à le faire arrêter. Elle filme discrètement la scène en cachant son téléphone dans son salon. Lorsque l’un des policiers prévenus par Caroline sonne à l’interphone, elle dit attendre un livreur.

C’est la Brigade de délégation des enquêtes de proximité du VIIIe arrondissement (BDEP) qui l’interpelle. Aurélien Aouali ne résiste pas, il est fouillé et menotté. Avant que les policiers ne l’emmènent, Caroline le gifle en lançant : "That’s for everything" (C'est pour tout ce que tu m'as fait).

Extrait de "Arnacoeur, escroc du cœur" diffusé dans ""13h15 le samedi(Nouvelle fenêtre)" le 05 octobre 2024.

