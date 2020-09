VIDEO. Comment le chien guide Nitro a métamorphosé la vie de Romane, adolescente malvoyante de naissance

Avant de rencontrer le chien guide Nitro à la Fondation Frédéric Gailland, où sont formés de tels compagnons pour des adolescents, Romane se déplaçait avec une canne blanche : "Quand il y a des poteaux en pierre ou des bouches d’égout, la canne tape dedans, alors que le chien va les éviter. C’est beaucoup plus rassurant et fluide", explique au magazine "13h15 le samedi" (replay) la jeune fille qui vient de faire sa rentrée en seconde avec lui.

L’arrivée de Nitro n’a pas seulement rendu la lycéenne plus autonome. Elle a aussi métamorphosé sa vie de famille, maintenant beaucoup plus détendue : "Des moments de complicité comme ça dans le jardin, je ne vais pas dire que c’était inexistant, mais c’était très rare, dit le père. Elle sortait très rarement de sa grotte et était beaucoup dans sa chambre, isolée, à écouter de la musique. Depuis qu’elle a Nitro, c’est une petite fille qui a découvert qu’il y avait une maison avec des parents, un salon, une salle à manger…"

"Cela a pris tout de suite, c’était trop beau"

"J’ai ressenti tout de suite une sorte de connexion, un peu comme un feeling, se rappelle Romane. Il y a eu quelque chose entre lui et moi. C’est presque magique, en fait. On ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais c’est presque comme une évidence. On se dit : 'Mais c’est lui !' Avant d’avoir le chien, je me doutais que c’était un confort extraordinaire, que c’était top, mais je n’aurais jamais imaginé le quart de ce que je vis aujourd’hui."

Romane et Nitro ont eu le coup de foudre dans "la première école d’éducation de chiens guides en Europe exclusivement destinée aux enfants aveugles et malvoyants ou atteints d’autres formes de handicap", située à l’Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. De tels chiens sont généralement réservés aux adultes. Violette Gomard, éducatrice de chiens guides, se souvient : "Romane a fait des essais avec plusieurs chiens et quand elle a eu Nitro, cela a été une évidence. Il est précautionneux, ce qui l’a beaucoup rassurée. Et sa façon de s’adresser à Nitro a fait qu’il s’est senti immédiatement en confiance. Cela a pris tout de suite. C’était trop beau."

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".