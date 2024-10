VIDEO. "Comme ils disent" : comment, il y a plus de cinquante ans, Charles Aznavour dépassait les tabous en incarnant un homosexuel en chanson

En 1972, Charles Aznavour écrivait "Comme ils disent", considérée comme une de ses œuvres majeures. C'est aussi l'une des rares chansons de l'époque à traiter l'homosexualité différemment.

Charles Aznavour est au sommet de sa carrière lorsqu’en 1972, il décide d’écrire Comme ils disent, un texte précurseur qui traite d’homosexualité à une époque où elle est encore sanctionnée pénalement (le "délit d’homosexualité" ne sera abrogé par la loi Forni qu'en 1982).

Pour le chanteur d’origine arménienne, "toutes les ségrégations doivent être condamnées" et durant toute sa carrière, il a abordé courageusement, en chansons, plusieurs thèmes de société. Mais cette fois, il pousse le curseur encore plus loin.

Parler de l'homosexualité sans moquerie

Dans une France encore conservatrice où l’homosexualité est un tabou et suscite la moquerie, Charles Aznavour écrit un texte à la première personne. Il se met dans la peau d’un homosexuel subissant le regard des autres. "Je voulais que les homosexuels soient vus d’une manière naturelle et non plus en les montrant du doigt", explique-t-il dans une archive diffusée dans "13h15 le dimanche" (X(Nouvelle fenêtre), #13h15(Nouvelle fenêtre)).

Une rupture totale avec les chansons de la décennie ; quelques mois plus tôt, Michel Sardou chantait Le Rire du sergent, un texte caricatural sur un sergent homosexuel moqué par un jeune conscrit.

C’est dans son entourage direct, auprès de ceux qu'il surnomme "Les Elégants", que Charles Aznavour a trouvé l’inspiration : entouré de collaborateurs homosexuels, il a emprunté leurs gestes et leur vécu le temps d’une chanson.

Extrait de "Dans la peau de Charles", diffusé dans "13h15 le dimanche(Nouvelle fenêtre)" le 20 octobre 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS(Nouvelle fenêtre) & Android(Nouvelle fenêtre)), rubrique "Magazines".