VIDEO. "C'est comme une dégustation de grand cru, on essaie de trouver les meilleures saveurs" : le guitariste Thibault Cauvin raconte l'enregistrement de son 10e album dans une chapelle du XIIe siècle

Le virtuose de la guitare a enregistré son dixième album, qui rend hommage à Jean-Sébastien Bach, dans une chapelle datant du Moyen Age. Un cadre atypique où le placement doit être minutieux pour trouver une parfaite acoustique. Extrait du magazine "13h15 le samedi", diffusé le 8 avril 2023.

Thibault Cauvin est un musicien aux multiples distinctions : à 20 ans, il avait déjà remporté 36 prix internationaux, devenant ainsi le guitariste le plus titré au monde. Dans cet extrait, il rejoint Cécile, la réalisatrice de son dixième album, dans un studio d'enregistrement qui sort de l'ordinaire : une chapelle datant XIIe siècle. Avec elle, il cherche l'endroit idéal pour enregistrer. Plusieurs essais sont réalisés.

"C'est un moment important. C'est comme une dégustation de grand cru : on essaie de trouver les meilleures saveurs, l'assemblage idéal entre la réverbération et le fait que ce soit précis, la rondeur... Il y a énormément de paramètres, explique le guitariste. Ce qui est fabuleux dans des endroits comme ici, c'est que si on se déplace d'un mètre, le son est complètement différent."

"Jean-Sébastien Bach, c'est l'essence de toutes les musiques"

Pour ce dixième disque, l'homme aux 1 000 concerts partout dans le monde rend hommage au compositeur Jean-Sébastien Bach. Quand on lui demande ce qui a motivé ce choix artistique, sa réponse est claire : "C'est l'essence de toutes les musiques. Même quand on écoute du rap, ça vient de Jean-Sébastien Bach, estime le virtuose. Cette musique a été composée il y a des siècles, mais elle est tout à fait moderne. Elle est d'une richesse infinie."

Pour être sûr d'être dans des conditions optimales pour cet hommage, l'artiste ne laisse rien au hasard, quitte à limer ses ongles au plus fin. "C'est pour qu'il y ait une perfection dans la texture. [...] Parce que s'il y a le moindre petit accroc invisible, ça s'entend et ça me rend fou."

Extrait du "Prince de la guitare", diffusé dans "13h15 le samedi" le 8 avril 2023.

