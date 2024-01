"C'est la fin d'une ère glaciaire" : voyage au cœur du glacier Vatnajökull, en Islande, dans une grotte de glace vouée à disparaître

Laurent, guide de glacier en Islande, se rend dans une grotte de glace et révèle les beautés mais aussi les fragilités du glacier Vatnajökull, le plus grand d'Europe. Extrait de "13h15 le samedi" du 13 janvier 2024.

Les équipes de "13h15 le samedi" (X, #13h15) se sont rendues en Islande, le pays des volcans, et ont rencontré Laurent. Guide de glacier, il a décidé de se rendre cette fois-ci en plein centre du glacier Vatnajökull, le plus grand d'Europe.

Mais cette expédition n'est pas sans risque. "On part au milieu de nulle part, on n'a aucune assistance possible, presque pas de connexion", rappelle-t-il en survolant le glacier, qui fait à peu près la taille de la Corse. Au plus profond, il y a jusqu'à 900 mètres de glace. "On peut recouvrir l'Islande de 30 ou 40 mètres d'épaisseur de glace, rien qu'avec cette glace-là", partage Laurent.

"Dans 200 ou 300 ans, il n'y aura peut-être plus du tout de glace en Islande"

L'objectif principal de cette aventure est l'exploration d'une immense grotte de glace, au cœur du glacier, mais cela est périlleux. Le sol est jonché de plaques de glace, fragiles et instables. "Sous Vatnajökull, on sait qu'il y a sept systèmes volcaniques actifs, dont le Grímsvötn, qui est le plus actif de toute l'Islande", indique le guide.

S'il y a beaucoup de clarté à travers la glace, entre les teintes de bleu se trouvent des bandes noires. Il s'agit de matière volcanique. La cendre, emprisonnée sous la glace, forme des strates noires. La galerie continue, presque infiniment, laissant entrevoir ici et là des passages étroits comme des espaces immenses, de véritables cathédrales de glace.

Mais ces paysages sont éphémères, Laurent le sait bien. "On est très réaliste, les glaciers fondent et vont disparaître. Dans 200 ou 300 ans, il n'y aura peut-être plus du tout de glace en Islande. Je le vois depuis que je suis arrivé en Islande, des montagnes ont été découvertes, des grandes vallées ont été découvertes, des trucs qui étaient cachés sous les glaces avant. C'est la fin d'une ère glaciaire, c'est historique quelque part", explique-t-il, non sans émotion.

Un documentaire signé Thibault Pomares, Frédéric Capron et Alexandre Adam.

Extrait de "Islande : la Terre en mouvement", un reportage diffusé dans "13h15 le samedi" le 13 janvier 2024.

