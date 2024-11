"13h15 le samedi". Inondations, un an après

Un an après les premières inondations dans les Hauts-de-France, le magazine est retourné dans le Pas-de-Calais, auprès des sinistrés, pour faire le bilan. Certains se battent toujours pour retrouver leur emploi et leur maison.

Durant l'hiver 2023-2024, plusieurs secteurs du Nord et du Pas-de-Calais ont été submergés à plusieurs reprises, les habitants avaient dû tout abandonner derrière eux. Les équipes de "13h15 le samedi" (X(Nouvelle fenêtre), #(Nouvelle fenêtre)13h15(Nouvelle fenêtre)) ont accompagné pendant un an ces sinistrés, des déplacés climatiques dont la vie a basculé.

Comment faire quand on a tout perdu, quand les efforts d’une vie – sa maison, son lieu de travail – sont soudain anéantis ? Comment tenir, et comment continuer d’y croire ?

Une histoire de combats et de résilience

Depuis, dans la commune de La Calotterie, Marjorie, Yovan et leurs quatre enfants se battent pour réaménager dans la maison de leurs rêves qu’ils venaient juste d’acheter. Après avoir vu leurs serres noyées sous 1,20 mètre d’eau, les maraîchers Laurence et Daniel se sont démenés pour pouvoir retravailler. Et Ulysse, le boulanger passionné de Montreuil-sur-Mer, est toujours en quête d’un nouveau local pour tout reconstruire… "13h15 le samedi" raconte leurs combats et leur résilience.

Un document d'Yvan Martinet, Sébastien Koegler, Clément Voyer et Cédric Estève.

