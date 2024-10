"13h15 le dimanche". La "Toussaint rouge", le soulèvement algérien > Episodes 1 et 2

A travers un docufiction, le magazine revient sur la série d'attentats perpétrée dans la nuit du 1er novembre 1954 en Algérie, alors encore colonie française. Revendiquées par le FLN, ces attaques marquent le début de la guerre d'indépendance algérienne qui durera huit ans.

"13h15 le dimanche" présente un document au cœur d'une des plus sensibles pages de notre histoire. Le 1er novembre 1954, en Algérie, une série d'attentats émaillent le territoire, à l'époque considéré comme une partie de la France. Pour la métropole, ce jour devient la "Toussaint rouge", pour les Algériens, c'est un jour de symbole, le premier jour du combat pour l'indépendance, après plus de cent ans d'occupation coloniale. Cette guerre qui ne dit pas son nom va durer huit ans.

Tout commence lors d’un trajet d’autocar dans le massif des Aurès. A son bord, des paysans algériens se rendant au marché, un couple d’instituteurs français, les Monnerot, fraîchement arrivés du Limousin, et un chef de village qu’on appelle le "caïd". Dans les gorges de Tighanimine, au détour d’un virage, un barrage de pierres et un petit groupe d’insurgés les attendent.

Le début d'une "sale guerre"

L'attaque est revendiquée par le FLN (Front de libération nationale). L'organisation, formée quelques semaines plus tôt par 9 jeunes militants et alors inconnue, a lancé une insurrection pour aboutir à l’indépendance et à "la restauration d’un Etat algérien démocratique et social dans le cadre des principes islamiques", ceci dans le "respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de races et de confessions".

Alors ministre de l’Intérieur, François Mitterrand prévient les rebelles : "La seule négociation, c’est la guerre." L’enchaînement des événements va être sanglant. Entre actions terroristes des insurgés et représailles des forces armées françaises, les actions de guerre se multiplient...

Sous la forme d'un docufiction, "13h15 le dimanche" revient sur le premier jour de la guerre, raconté par les différents protagonistes, une multiplicité de points de vue pour raconter la grande histoire.

Une série de Stéphane Dépinoy, Patrice Brugère, Phedora Maryan Green et Mathilde Rougeron.

