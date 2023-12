"13h15 le dimanche". La lutte des glaces, épisode 7

Cette série inédite en huit épisodes de "13h15 le dimanche" propose une aventure épique, hors du commun, dans le Grand Nord. Une expédition vers l’un des plus grands glaciers du Groenland : le glacier Petermann.

Alors que la COP 28 vient de s’ouvrir à Dubaï, l’enjeu de la fonte des glaces est plus que jamais au cœur des débats. Direction le Grand Nord, pour une expédition vers l’un des plus grands glaciers du Groenland. Le glacier Petermann est un monstre solitaire, un désert blanc de 70 kilomètres de long, 20 kilomètres de large, qui détient peut-être les clés de notre avenir.

A la tête de cette expédition, Eric Rignot, un glaciologue franco-américain qui collabore avec la NASA et se lance dans une expérience qui n’a encore jamais été tentée à l’extrême Grand Nord : introduire un sous-marin capable de plonger dans les eaux du fjord pour comprendre ce qui se passe "sous la glace". Pendant deux ans, les équipes de "13h15 le dimanche" (X, #13h15) ont suivi Eric Rignot et ses compagnons d'aventure dans sa "lutte des glaces". Quel impact ces découvertes pourraient-elles avoir pour notre avenir ?

L’éléphant dans le magasin

Eric Rignot entraîne les équipes de "13h15 le dimanche" à la NASA pour découvrir son nouveau bébé : un satellite indo-américain baptisé NISAR. Lancé en janvier 2024, le NISAR va permettre aux glaciologues de faire des bonds de géant en offrant une observation constante des glaces de l’Antarctique. C’est Eric qui est à l’origine du projet. Et cet outil sera essentiel pour mesurer le risque de hausse du niveau des mers.

Si l'Antarctique bascule, ce qui demeure incertain, cela pourrait monter à deux mètres à la fin du siècle. Toutes les grandes villes côtières se préparent à la montée des eaux. New York a plus de côtes que Chicago, Miami et Los Angeles réunis. Aucune grande ville côtière n’a adopté un plan sérieux et durable jusqu’ici.

Une série signée Florent Muller, Benjamine Jeunehomme et Gaël Pouvreau.

