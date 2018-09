"13h15 le samedi". Redoine Faïd, portrait d'un fugitif

Redoine Faïd, 46 ans : braqueur de fourgons de banque, multirécidiviste, condamné à de lourdes peines, évadé deux fois de prison, il est l’un des hommes les plus recherchés du moment. Une centaine de policiers aguerris sont actuellement à ses trousses…

Le 1er juillet 2018, il se fait la belle de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, où il était détenu en quartier d’isolement. Son évasion compte désormais parmi les plus spectaculaires jamais réussies. En moins de dix minutes, grâce à un hélicoptère et son pilote pris en otage par des complices, le prisonnier est exfiltré et disparaît dans le nord de la région parisienne.

Où se cache-t-il ? Comment finance-t-il sa cavale ?

Pour le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15), Stéphane Dépinoy, Christophe Barrère et Matthieu Parmentier dressent le portrait de "l’écrivain", surnom que les policiers lui ont donné depuis la parution de son autobiographie. Comme sur les plateaux de télévision sur lesquels il était invité, il y affirmait regretter sa vie de braqueur…

Trois semaines après son évasion de Réau, prison que l’équipe a pu exceptionnellement filmer, Redoine Faïd échappe de peu à son interpellation à Sarcelles, non loin de son fief. Où se cache-t-il depuis ? Quelles sont ses complicités ? Comment finance-t-il sa cavale ? Que vont donner les perquisitions menées dans son entourage ?

