"13h15 le samedi". La tête haute

Le krav-maga, ou "combat rapproché" en hébreu, est une technique d’autodéfense, sans arme, qui se pratique avec les pieds et les mains. Les soldats israéliens comme des unités d’élite en France et dans le monde sont formés à cette technique qui s’enseigne très facilement, dans des clubs d’arts martiaux. Pour ne plus avoir peur dans la rue, les transports ou chez elles, de plus en plus de femmes s’initient à cette méthode où "tous les coups sont permis".

Le développement du krav-maga s'observe à l’heure du Grenelle contre les violences conjugales, qui se conclut le 25 novembre 2019, journée internationale contre la violence à l’égard des femmes alors que 109 féminicides ont été recensés depuis le début de l’année… Les clubs enseignant cette discipline sont désormais composés à 40% de femmes ! Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a rencontré Carole Ursella qui a découvert l’autodéfense il y a dix ans, après avoir subi les coups de son ex-mari et l'agression d’un autre homme.

Le krav-maga sans frontières

La pratique du krav-maga a permis à Carole de relever la tête. Aujourd’hui ceinture noire, elle en a fait une force qu’elle veut transmettre. Dans le club qu’elle a ouvert à Andilly, dans le Val d’Oise, en banlieue parisienne, la moitié des élèves sont des femmes. Elle enseigne aussi en Inde, auprès de jeunes filles dont le quotidien est marqué par les violences à la maison, dans la rue, dans les transports…

Un viol est commis toutes les vingt minutes dans ce pays et dans 95% des cas, la victime est une jeune fille de moins de vingt ans. Pour ce document, signé Jean-Sébastien Desbordes, Christophe Brunet et Anne Cohen, le "13h15" a suivi Carole et son groupe de "krav-magistes" lors de leur dernier voyage à Lucknow, capitale de l’Uttar Pradesh au nord de l'Inde…

