"13h15 le samedi". Aux portes de la guerre

Le 24 février 2022, à l'aube, la Russie a lancé une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays et entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud. Déjà dix jours d’escalade guerrière. Les pourparlers entre les deux pays n’ont pas fait taire les armes et l’armée russe est défiée par la résistance ukrainienne. Les pays voisins s’inquiètent, comme l’ensemble de l’Europe.

Le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) s’est rendu, pour ce reportage signé Patrice Brugère, Edouard Mounier, Jérôme Mars et Elise Leynier, à Constanta, à l’est de la Roumanie, au bord de la mer Noire. Il a fait le voyage depuis Istres, dans les Bouches-du-Rhône, avec les militaires français envoyés sur cette base aérienne, un des points stratégiques de l’OTAN dans la zone.

Une présence dissuasive en Roumanie

La base de Constanta est, depuis le début de la semaine, le théâtre d’une intense activité. Les rotations d’avions s’enchaînent, convoyant du matériel français et des militaires. Parmi eux, Pierre-Louis ou encore les jeunes première classe Adrien ou Clément.

Ces soldats font partie des tout premiers français déployés dans ce secteur depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils sont chargés d’assurer une présence dissuasive en Roumanie, et de se préparer à défendre ce pays frontalier de l’Ukraine, avec les autres alliés, en cas d’attaque de l’armée russe…

