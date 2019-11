"13h15 le samedi". Frères et sœurs d’armes

Treize militaires français de l'opération anti-jihadiste Barkhane sont morts le 25 novembre 2019 au Mali, dans la collision de deux hélicoptères. Il s'agit de l'un des plus lourds bilans humains essuyé par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait fait 58 morts.

Avant l’hommage national qui leur sera rendu lundi 2 décembre, le magazine "13h15 le samedi (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre des engagés de la base de Canjuers, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Certains s’apprêtent à partir prochainement en Afrique sur la zone couverte par ce déploiement, qui mobilise 4 500 soldats français.

Trois veuves de militaires tués cette année racontent leur difficile reconstruction

Ce document, signé Cyril Zhâ, Bertrand Jeanneau, Dorothée Olliéric et Thomas Corcelle, donne la parole à Marion, Léa et Florence, trois veuves de militaires tués cette année en opération au Mali. Elles racontent leur difficile reconstruction, leur fierté et le sens qu’elles donnent à ce que toutes trois appellent désormais un sacrifice.

Le "13h15" a également suivi un soldat français, Guillaume, 31 ans, gravement blessé il y a trois ans dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans sa caserne de Montlhéry comme à l’hôpital d'instruction des armées Percy, en région parisienne, il tente de trouver un nouvel élan à travers sa rééducation et des compétitions sportives…

