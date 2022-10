"13h15 le samedi". Le défi de Cathy

Cathy est une personnalité hors du commun. A 53 ans, elle s’est lancée un défi : réaliser le mythique circuit de VTT à travers le Massif central, du Morvan jusqu’à la Méditerranée, soit plus de 1 000 kilomètres sur des sentiers semés d’embuches.

Un objectif d’autant plus ambitieux que Cathy a perdu l’usage de ses jambes à l’âge de 29 ans lors d’un accident de voiture. Mais pour cette ancienne éducatrice sportive, continuer à faire du sport en pleine nature est essentiel…

Une épopée sportive et surtout humaine

Cathy a trouvé des solutions pour relever ce challenge sportif : un fauteuil tout terrain pour avaler les kilomètres et une équipe d’amis qui l’accompagnent et l’aident en cas de pépin. Pour ce document signé Anne-Claire Danel, Yoann Perié, Cedric Corre et Oktay Sengul, le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) l’a suivie dans cette aventure.

Et Cathy ne roule pas que pour elle : en notant les obstacles sur son parcours, elle travaille avec les Parcs naturels traversés pour que les chemins de randonnée soient, à terme, accessibles aux fauteuils roulants. Une épopée sportive et surtout humaine.

