"13h15 le samedi". "Je t’aime, moi non plus"

Le nombre de couples qui se séparent a augmenté de plus de 60% en quinze ans. Et les parents se quittent bien souvent avec des enfants de plus en plus jeunes. Après, il faut réorganiser la vie de chacun et continuer de se parler.

Rancœur, déception, jalousie, haine, dialogue difficile… Les ex se déchirent et se disputent ce qui leur reste de plus précieux en commun : les enfants. Renouer le fil, apaiser les tensions, trouver des solutions… c'est le métier des juges aux affaires familiales, les JAF.

Portrait d'une JAF passionnée

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a plongé pendant plusieurs semaines dans ces huis clos parfois douloureux, dans le bureau de Cécile Mamelin, JAF à Béthune, dans le Pas-de-Calais.

Des couples mariés souvent très jeunes et divorcés très vite, avec des enfants en bas-âge, font partie du quotidien de la magistrate. Ici, la garde est majoritairement confiée à la mère car les pères la réclament peu. Portrait d'une juge passionnée signé Morgane du Liège, Maxime Souville et Fanny Martino.

