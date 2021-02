"13h15 le samedi". Venise se languit

Venise est une destination mythique et l’une des villes les plus visitées au monde avec 30 millions de touristes en 2019. Que devient-elle ? Pas un chat sur la place Saint-Marc et ses palais sont endormis...

Les vaporettos et les gondoles restent à quai, comme si cette cité de carte postale était finalement devenue une carte postale. Plus grave encore, avec l’absence de rentrées d’argent provenant du tourisme, Venise n’a plus un sou.

La magie est toujours là

Et dire qu'il y a encore quelques mois, les amoureux de Venise se demandaient comment la ville allait résister à l’excès de tourisme ! Pour ce document, signé Aurélia Braud, Fred Capron et Thomas Lhoste, le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de femmes et d’hommes qui aiment passionnément cette cité.

Comme Philippe, qui la photographie chaque matin depuis neuf ans ; Gipi, un restaurateur qui rêve de rouvrir son établissement fermé depuis plus d’un an ; Guillaume, un Français qui attend le retour des touristes ; ou le Prince Maurice, une figure mythique du carnaval qui a tout fait pour que la tradition ne soit pas oubliée en 2021…

