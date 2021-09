"13h15 le samedi". Rêver encore

Elise finissait ses études de médecine, Louis était étudiant en affaires européennes. En 2015 et 2017, chacun de leur côté, ces deux trentenaires ont fait un accident vasculaire cérébral (AVC). Du jour au lendemain, leur vie s’est arrêtée, avec tout à réapprendre, même le langage dans le cas de Louis.

Ce sont des survivants à qui il aura fallu des années pour tout reconstruire. Au sortir de ce long tunnel, en cherchant à rencontrer d’autres jeunes à qui un tel accident avait coupé les ailes, Louis et Elise se sont rencontrés sur le groupe Facebook AVC jeunes survivants et sont tombés amoureux. Le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) les avaient rencontrés en 2019.

Où en sont-ils dans leur vie ? Quelles sont leurs envies ?

Pour ce document, signé Romain Potocki, Arnaud Beruel et Anthony Santoro, le "13h15" est allé retrouver Elise et Louis, qui se sont tant battus ensemble pour surmonter les séquelles de leur AVC.

Comment vont-ils aujourd'hui ? A quoi rêvent-ils ? Voici Elise et Louis qui nous dévoilent leur chemin de vie. Et il est puissant et passionnant.

