"13h15 le samedi". En première ligne

Alors que le coronavirus Covid-19 circule sur une grande partie du territoire, le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a suivi le travail de celles et ceux qui sont en première ligne face à cette crise sanitaire. Comme les praticiens de SOS Médecins à Paris ou un médecin de campagne en Haute-Saône, qui sont appelés jour et nuit auprès de leurs patients.

Les ambulanciers prennent eux aussi en charge les soins d’urgence, et notamment le transport des patients suspectés d’être infectés par le virus. Ce document, signé Cyril Zha, Alexandre Paré, Maxime Bénéteau, Morgane du Liège et Thibault Pomarès, met en lumière les missions d’Adrien et Johan qui ont transporté un des tout premiers patients dépistés en France.

Le masque chirurgical est devenu un objet rare qui s’arrache

Plongée également dans les coulisses du ministère des Solidarités et de la Santé pour assister, de manière exceptionnelle, aux réunions et comités scientifiques, avec le ministre Olivier Véran. Toutes et tous sont au front pour faire face au risque de propagation que le gouvernement cherche à freiner coûte que coûte.

Le masque chirurgical, symbole de cette pandémie et de la tension ambiante, est devenu un objet rare qui s’arrache… Rencontre dans le département de la Loire avec le patron de l’une des trois seules PME françaises qui en fournit, débordé malgré le doublement de la production et l’embauche d’une vingtaine de personnes…



