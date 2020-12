"13h15 le samedi". La rumeur est dans le pré

En France, depuis plusieurs mois, des chevaux sont la cible d’attaques, mutilations ou blessures mortelles qui ont provoqué panique et psychose dans le monde de l’équitation et dans les campagnes.

Près de cinq cents animaux mutilés ont été signalés aux enquêteurs sans que, jusque-là, aucun auteur ne soit identifié. Après des mois d’investigation, les gendarmes viennent de lever une partie du voile sur ce mystère : dans la plupart des cas, la mort n’est pas d’origine humaine.

Une grande majorité de morts naturelles ou accidentelles

Il s’agirait, en fait, de morts naturelles ou accidentelles. Pour autant, la colère et l’incompréhension continuent de gronder dans les campagnes françaises. Pour les propriétaires et les amoureux des chevaux, l’émotion et la peur sont à la hauteur de l’amour qu’ils portent à ces animaux.

Pour ce document, signé Vincent Fichmann, Nicolas Ducrot et Guillaume Salasca, le magazine "13h15 le samedi" (Twitter, #13h15) est parti à la rencontre d’Anne, Joseph, Claude et Séverin dans le Jura et en Bretagne. Ils racontent leur passion pour leurs chevaux, la relation à leurs bêtes, mais aussi leurs inquiétudes…

