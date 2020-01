"13h15 le samedi". Apocalypse

Direction la Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé des Etats australiens et l’une des zones les plus touchées par les incendies cataclysmiques qui ravagent cette partie du monde : déjà 80 000 kilomètres carrés partis en fumée, soit la surface de l’Irlande, 20 000 maisons détruites…

Le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15) a accompagné des pompiers pour la plupart volontaires, sur terre et dans les airs, engagés dans ce combat hors norme contre les flammes. Il est également allé à la rencontre des sinistrés ayant tout perdu dans ce désastre qui n'épargne rien ni personne.

Un milliard d’animaux auraient déjà péri

Ce document, signé Alexandre Paré, David Geoffrion, Nicolas Berthelot, Thibaud Pomarès (avec Francois-Julien Piednoir), donne à voir l'ampleur de la catastrophe qui s'est abattue sur l'île-continent comptant 23,5 millions d'habitants. A Sydney, la capitale de cet Etat, les enfants sont confinés dans les classes, des problèmes respiratoires sont constatés…

Jour après jour, le feu détruit également la faune. Des images de koalas fuyant les flammes et sauvés in extremis par les hommes ont fait le tour du monde, et les kangourous paient aussi un lourd tribut. Un milliard d’animaux auraient déjà péri et des dizaines d’espèces, notamment endémiques, seraient tout simplement menacées d’extinction…

