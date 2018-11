"13h15 le samedi". Les petits princes de l’Aéropostale

Il y a cent ans, la mythique ligne aérienne de la compagnie Latécoère reliait pour la première fois la France à l’Amérique latine. Depuis, certains de ses pilotes sont entrés dans la légende : Henri Guillaumet, Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry.

Cette ligne a donné son nom au Raid Latécoère-Aéropostale qui relie Toulouse à Dakar. Cette année, des passionnés d'aéronautique ont décollé de la "Ville rose" à bord de soixante avions.

Sur les traces de Saint-Exupéry

Hervé de Saint-Exupéry, lieutenant-colonel de 49 ans dans l'armée de l'air en formation pour devenir pilote de ligne, et sa fille Albane, 19 ans, sont partis sur les traces de leur aïeul, auteur notamment de Courrier sud, Vol de nuit, Terre des hommes…

Pour le magazine "13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15), Vincent Nguyen et Mathieu Houel ont embarqué avec l'arrière-petit-neveu et arrière-arrière-petite-nièce de "St-Ex", disparu en 1944 au large de Marseille, et dont Le Petit Prince est devenu le deuxième ouvrage le plus traduit dans le monde.

