"13h15 le dimanche". > Mort sur ordonnance > Episodes 1 & 2

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Marie-Pierre Farkas, Henri Desaunay, Jean-Marie Lequertier et Benoît Viudès, revient sur cette affaire d’Etat, l’une des plus complexes de la Ve République : Robert Boulin, ministre du Travail et de la Participation de Valéry Giscard d’Estaing, a été retrouvé mort, le 30 octobre 1979, dans un étang de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines.

Sa fille, Fabienne Boulin-Burgeat, refuse depuis quarante-deux ans la thèse officielle du suicide dans cinquante centimètres d’eau. Et la justice lui a donné raison. Un collège d’experts nommés par le juge de Versailles qui instruit l’affaire depuis 2015 a statué en novembre 2020 : rien dans les examens effectués à l’époque ne permettait de conclure à une mort par noyade du ministre, et encore moins à son suicide. Alors, qui a ordonné la mort d’un ministre en exercice, que certains voyaient déjà à Matignon ?

Les anomalies de l’enquête

Personne ne peut se douter, en ce soir d’octobre 1979, que l’homme politique, peut-être bientôt Premier ministre, est parti dans la forêt de Rambouillet pour un rendez-vous secret qui lui sera fatal. Ses proches pensent qu’il a trouvé un moyen de faire cesser la campagne de calomnie que ses amis politiques ont orchestrée contre lui.

Il y a les photos troublantes de l’identité judiciaire et le doute est de moins en moins permis. Le visage de Robert Boulin est tuméfié, comme si des coups violents avaient été portés. Et la listes des anomalies de l’enquête, ordonnée à l’époque des faits, immédiatement après la découverte du corps, est longue…

