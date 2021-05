"13h15 le dimanche". Jean-Claude Romand, le double "je"

Cette série inédite en trois épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Karine Comazzi, Maxime Souville, Elise Leynier, avec la voix du comédien François Morel, plonge au cœur de l’une des énigmes criminelles les plus mystérieuses de l’histoire judiciaire française : l’affaire Jean-Claude Romand.

Pendant dix-huit ans, cet homme sans emploi a prétendu être médecin à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève. Des années d’imposture et d’escroquerie. Et puis un jour, l’étau se referme, le mensonge ne tient plus : il tue son épouse, ses deux enfants, son père et sa mère !



Un menteur pathologique

La cour d’assises de l’Ain, à Bourg-en-Bresse, l’a condamné à l’été 1996 à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de vingt-deux ans… Le 25 avril 2019, la cour d'appel de Bourges accepte sa mise en liberté conditionnelle, qui a lieu fin juin 2019. Jean-Claude Romand vit depuis dans une abbaye avec un bracelet électronique. Elle a exceptionnellement accepté d’ouvrir ses portes au "13h15".

Quelle stratégie ce menteur pathologique avait-il mis au point ? A quoi ressemblaient réellement ses journées ? Comment se fait-il que personne n’ait rien soupçonné ? Ce n’est qu’à son procès que la France a découvert les traits banals de ce menteur hors norme. Un homme qui a préféré tuer tous ceux qu’il aimait plutôt que d’être démasqué…

