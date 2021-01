"13h15 le dimanche". Le destin de Josephine H.

Avec le quatrième et dernier volet de la série documentaire "Mauvais rêve", consacrée à la guerre de 14-18, le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) raconte cette semaine l’histoire de trois femmes. Celle d'Estelle Lefeuvre, une enseignante à la retraite, du docteur Marjorie Desrosier, une historienne américaine, et de Josephine, une infirmière militaire venue des Etats-Unis.

Tout commence en Haute-Marne, lorsqu’un enfant trouve un étrange petit bracelet dans un jardin. C'est un morceau de métal vieux de cent ans sur lequel est inscrit le nom de Josephine Heffernan. Estelle se met alors en tête de retrouver sa propriétaire.

Mais qui était Josephine ?

C'est le début d'une enquête qui entraîne sur plusieurs continents et transporte au temps de l’intervention décisive des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale, au printemps 1917. Mais qui était Josephine ? Pourquoi a-t-elle, comme des dizaines de milliers d’autres Américain-e-s, traversé l’Atlantique pour prendre part en Europe au premier conflit mondial ?

A travers la quête d’Estelle et Marjorie se dessine l’histoire des femmes dans la guerre et celle des relations franco-américaines. Ce document d'Hélène Lam Trong, Benjamine Jeunehomme et Bérengère Lafont est notamment illustré par les aquarelles originales d'Alain Mounier, dessinateur de la BD L'Ambulance 13 (Bamboo Edition).

> Voir ou revoir l'intégrale de la collection "Mauvais Sang" consacrée à la guerre de 14-18 :

> Ne te fais pas de chagrin

Au printemps 1917, la "Chanson de Craonne" contait le destin de ceux qui refusaient de monter au front, ceux qu’on appellera ensuite les "mutins".



> Sous la pluie de feu

De septembre 1914 à septembre 1918, les troupes françaises et allemandes se sont battues avec acharnement sur la butte de Vauquois, dans la Meuse.

> Tu seras fière de moi !

Charles Nungesser est un pionnier de l’aviation, un as du ciel, une légende. Au début du conflit, les généraux méprisent pourtant les aviateurs...

> Le destin de Josephine H.

A la recherche d'une infirmière militaire américaine qui a traversé l’Atlantique pour prendre part en Europe au premier conflit mondial...

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

