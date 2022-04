"13h15 le dimanche". Odessa, la résistante

Pour ce document signé Maxime Beneteau, Fabien Lasserre et Nicolas Berthelot, le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) est retourné à Odessa, le grand port au bord de la mer Noire, dont la population s’est mobilisée pour résister à l’armée russe, entrée en Ukraine le 24 février 2022 à l’aube.

David, le boulanger français, maintient son magasin ouvert en offrant ses cafés et viennoiseries, Marina et Diana, respectivement 23 et 28 ans, continuent d’apprendre à manier les armes. Et Yulia, très active au sein de la communauté juive de la ville, organise des évacuations de civils vers la Moldavie et la Roumanie.

La "perle de la mer Noire"

A 130 kilomètres à l’est, Mikolaïv est le dernier verrou avant Odessa. Ivan et Ian habitent un quartier populaire de la ville récemment frappé par les bombardements. Ils ont aménagé les sous-sols d'une école pour protéger leurs voisins.

Chaque soir, les deux hommes y accueillent une soixantaine d’habitants : des enfants, des mamans, des vieillards… qui n'ont pas encore pu quitter la "perle de la mer Noire", fondée en 1794, à qui sont offerts nourriture et protection.

