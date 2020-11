"13h15 le dimanche". Robert Boulin, vers un crime d’Etat ?

Robert Boulin, ministre du Travail et de la Participation de Valéry Giscard d’Estaing, a été retrouvé mort, le 30 octobre 1979, dans un étang de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Sa fille, Fabienne Boulin-Burgeat, refuse depuis quarante et un ans la thèse officielle du suicide dans cinquante centimètres d’eau. Et la justice vient de lui donner raison.

Un collège d’experts nommés par le juge de Versailles qui instruit l’affaire depuis 2015 vient de statuer : rien dans les examens effectués à l’époque ne permettait de conclure à une mort par noyade du ministre, et encore moins à son suicide. Les photos du corps révèlent une fracture au niveau du nez, provoquée par une chute ou un objet contondant. Rien dans les examens pratiqués à l’autopsie en 1979 ne permettait d’indiquer l’heure exacte du décès.

Quelles sont les réelles circonstances de la mort du ministre ?

Ces trois affirmations donnent aujourd’hui raison à la fille cadette de l’homme politique et à son avocate, maître Marie Dosé. Celui qui a été secrétaire d’Etat et ministre sous trois présidents de la République n’a pas avalé du Valium pour mettre fin à son existence. Mais que s’est-il passé au cours de cette nuit du 29 au 30 octobre aux abords de Montfort-l’Amaury ?

Dans ce document, signé Marie-Pierre Farkas, Henri Desaunay, Jean-Marie Lequertier, Mathilde Rougeron et Benoit Viudès, le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) fait le point sur cette affaire. Les juges de Versailles vont devoir entendre tous les témoins qu’on n’a pas voulu écouter jusqu’ici car ils mettaient en doute une thèse officielle qui aujourd’hui ne tient plus. Robert Boulin ne s’est pas suicidé et la justice va maintenant devoir enquêter sur les réelles circonstances de sa mort…

