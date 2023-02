"13h15 le dimanche". Omar Raddad, le dernier combat > Episodes 1 & 2

Le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) revient sur une des affaires criminelles françaises les plus mystérieuses et controversées. Des entretiens avec des témoins-clés, des experts qui ont récemment travaillé sur la révision de l'enquête, des membres de la famille de la victime, ou encore avec ceux qui ont mené une contre-enquête.

Trente ans de combat pour l’innocence mené par Omar Raddad et ses avocats. Trente ans pour la "fabrication d’un innocent" aux yeux des proches de Ghislaine Marchal. Trente ans de doutes, de rebondissements et de fausses pistes. Trente ans de batailles d’experts en écriture ou en génétique. Trente ans qui ont abouti à une décision : la justice refuse un deuxième procès à Omar Raddad.

Une bataille juridique et médiatique entre deux camps

Cette série retrace l'enfance marocaine d'Omar Raddad et son arrivée en France, ainsi que le façonnement de sa relation avec Ghislaine Marchal : leur rencontre, qui entraînera son embauche en tant que jardinier, leurs rapports ou encore leurs rares mésententes.

En 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la chaufferie de sa villa. Sur les portes de la pièce figurent deux inscriptions : "Omar m'a tuer" et "Omar m'a t" . L'enquête débute. Le jardinier est alors arrêté et apparaît comme le principal suspect dans cette affaire. Une bataille juridique et médiatique commence entre les avocats d'Omar Raddad et ceux de la famille de la victime.

Une série de quatre épisodes signée Anne-Sophie Martin et Oktay Sengul.

