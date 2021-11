"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français > Saison 9 / Episode 5

Pour sa série documentaire "Le feuilleton des Français" (saison 2021-2022), le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) est allé à la rencontre d’Elise, une Havraise de 28 ans. Elle a quitté son emploi dans la communication pour passer un CAP de pâtisserie en 2019 et s’est endettée auprès de sa banque pour réaliser son rêve : vendre des pâtisseries sur les marchés. Elise ne connaît pas grand-chose à la vente, débute en cuisine et ne sait pas conduire sa remorque, mais soutenue par son ancien maître de CAP, elle garde une volonté de fer.

Pour ce nouvel épisode signé Julie Darde, Cyril Zhâ et les équipes de 13h15, retour dans le service des urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, dirigé par le docteur Mathias Wargon. Toujours le même problème : le manque de soignants. Le service tient notamment grâce aux médecins étrangers, venus travailler et combler ces places laissées vides par leurs confères français qui ont quitté l’hôpital public pour travailler dans le privé…

Et aussi, ça discute au comptoir, la campagne électorale...

Direction le Morbihan, à Brech, où l’ancienne hôtesse de l’air Magalie, 50 ans, gère le bar qui appartient à sa famille depuis quatre générations. Le plus ancien bar de Bretagne, qui fête ses 113 ans cette année, est un tiers-lieu, une véritable institution pour les habitués qui se retrouvent autour d’un café, d’une crêpe ou d’un concert. Ils échangent sur les questions du moment : la santé, l’emploi, la campagne présidentielle…

Et en cette période de course pour l’Elysée, le "13h15" a suivi Carole Delga, présidente de la région Occitanie et soutien d’Anne Hidalgo ; Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement ; Sabrina Sebaihi, maire-adjointe d’Ivry-sur-Seine et porte-parole de Yannick Jadot, candidat Europe Ecologie-Les Verts.

