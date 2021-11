"13h15 le dimanche". Léa & Alexandre, aventuriers du cacao

Léa Chauveau et Alexandre Cousin ont ouvert en 2019 leur première boulangerie à Beauvoir-en-Lyons, dans le département de la Seine-Maritime. La commune de 600 habitants était alors privée de commerces et de pain frais.

Trois boulangeries, dont une en franchise confiée à leur premier apprenti, et 25 employés plus tard, le jeune couple a en tête un nouveau projet : lancer une chocolaterie, La Cacaoterie, qui doit ouvrir ses portes en décembre 2021 juste en face de leur deuxième boulangerie à Forges-les-Eaux.

Voyage vers des terres chocolatées

Léa et Alexandre ont toujours à cœur de travailler des produits de qualité. Alors, ils ont souhaité sélectionner eux-mêmes leurs fèves. Les chocolatiers en herbe ont donc fait leurs valises pour l’Amérique du Sud. Direction Caracas, au Venezuela, afin d’apprendre à choisir, torréfier, concher les fèves, et rencontrer les producteurs locaux.

Pour ce document signé Laura Lequertier, Jérôme Mars et Hélène Amétis, le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) a accompagné les jeunes boulangers passionnés et entrepreneurs, qui n’ont jamais voyagé plus loin que l’Italie, dans cette véritable aventure de l’autre côté de l’Atlantique, vers des terres chocolatées…

