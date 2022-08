"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français

Dans le cadre de sa série documentaire "Le feuilleton des Français" (saison 2021-2022), le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) s'est rendu dans plusieurs régions françaises pour ce nouvel épisode signé Julie Darde, Cyril Zhâ et Alexandru Sechilariu.

Direction Roccapina, en Corse-du-Sud, pour aller à la rencontre d’Hélène, 79 ans, qui tient l’un des bars-restaurants les plus réputés de la région de Sartène. A sa table, des produits locaux dégustés par des habitués mais aussi des touristes. Et à quelques semaines des grandes vacances, la patronne aurait bien besoin de bras supplémentaires pour faire tourner comme il se doit son établissement.

Le manque de personnels dans la restauration, à l'hôpital...

Retour à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région parisienne, où le docteur Mathias Wargon, chef du service des urgences, s’interroge lui aussi sur ses effectifs à l’approche de l’été. Une période durant laquelle les besoins en infirmier-ère-s, aides-soignant-e-s, et médecins supplémentaires s’avèrent cruciaux. Et nouvelle visite dans la ferme de Yaëlle, dans la Manche, où cette jeune éleveuse laitière de 19 ans est seule à la tête de son exploitation depuis janvier 2022... mais elle a enfin trouvé une ouvrière agricole pour l’aider au quotidien. A 38 ans, Gaelle est une ancienne assistante en milieu scolaire qui a réalisé une reconversion professionnelle.

Et aussi de nouvelles venues dans le "Feuilleton des Français", âgées de 14 à 15 ans, qui ont toutes en commun la passion du rugby. En plus de la réussite de leurs études, elles avaient l’objectif, pour le mois de juin, de se qualifier pour les championnats de France de rugby féminin de leur catégorie au sein du Sporting club universitaire de France. Et enfin, rencontre avec Ewan qui apprend son métier de couvreur chez les Compagnons du devoir.

