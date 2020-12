"13h15 le dimanche". L'ogre Bocuse

Le 20 janvier 2018 s’est éteint le chef cuisinier Paul Bocuse dans son auberge, à l'âge de 91 ans. Celui qui avait été élu "cuisinier du siècle" a conservé ses trois étoiles au Guide Michelin pendant cinquante-trois ans. Record absolu !



Le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) s'est rendu dans l'Auberge du Pont de Collonges, où il est né et mort, à qui Collonges-au-Mont-d’Or, près de Lyon, doit sa renommée mondiale. Et c’est comme s'il était toujours présent car les chefs qui lui ont succédé n’ont pas touché à la carte de "Monsieur Paul". Le pot-au-feu, le bar en croûte… sont toujours servis à la table aux trois macarons.

La triple vie d'un polygame assumé

Karine Comazzi et Patrice Brugère sont aussi allés aux Etats-Unis, pour ce document également signé par Frédéric Capron et Elise Leynier, dans son restaurant d'Orlando, en Floride. A découvrir d'autre part ses lieux plus secrets, où ce grand séducteur, polygame assumé, vivait une triple vie.

Rencontre, pour la première fois, avec Raymonde, que ce futur Meilleur Ouvrier de France (1961) a épousée en 1946 et qui lui a donné une fille, Françoise. Mais aussi Raymone, la mère de son fils Jérôme, qui a partagé sa vie pendant plus de soixante ans, et Patricia, qui a géré son image et sa communication pendant quarante-cinq ans.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

