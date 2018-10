REPLAY. Regardez "Larmes de guerre", le documentaire que "13h15 le dimanche" a consacré à Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018

Le gynécologue Denis Mukwege, qui soigne les victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo, et l'Irakienne Nadia Mourad, militante des droits de l'homme et réduite en esclavage sexuel par l'Etat islamique, ont été déclarés vendredi lauréats du prix Nobel de la paix. Le Comité Nobel norvégien a déclaré leur avoir décerné le prix pour leurs actions visant à mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. En 2014, "13h15 le dimanche", lui avait consacré un reportage.

De honte, de tristesse ou de douleur, les larmes des Congolaises ne cessent de couler. Pour anéantir, terroriser les populations du Kivu, des femmes, des enfants, sont violées par tous les groupes armés qui sévissent dans cette région des Grands Lacs à l’Est du Congo. Les victimes rejetées par leur famille doivent s’enfuir. Seul le Docteur Mukwege les accueille à l’hôpital de Panzi qu’il a créé et dirige dans le Sud Kivu. Ici on l’appelle "le Sauveur".

Depuis quinze ans, il a réparé les blessures physiques et psychologiques de plus de 40 000 femmes. La vocation de ce gynécologue-obstétricien était de mettre au monde des enfants, il est devenu aujourd’hui l’un des plus grands spécialistes des traitements de tortures sexuelles. Et parce qu’il est du côté des femmes, il est devenu lui aussi une cible. Il y a un an, il a été victime d’une tentative d’assassinat.

"On ne pourra pas dire que la communauté internationale ne savait pas"

Au nom de toutes les femmes qu’il défend, le docteur Denis Mukwege alerte la communauté internationale pour faire pression et en finir avec le conflit en RDC. "On a toutes les preuves, et rien n’y fait, se désole-t-il. On ne pourra pas dire, comme à d’autres heures sombres de l’Histoire, que la communauté internationale ne savait pas. Elle sait !"

Pour Denis Mukwege, le viol doit être considéré comme un crime de guerre et puni comme tel. En 2013, le médecin a reçu le Human Right Award à New York, le prix de la Fondation Chirac à Paris, et le Right Livelihood Award à Stockholm, Prix Nobel alternatif qui honore ceux qui agissent pour un avenir meilleur. En 2014, le Parlement européen lui décerne le prix Sakharov "pour la liberté de l'esprit".

Larmes de guerre est un document sur le combat d’un homme, et sur le courage de ces femmes qui reviennent de l’enfer et qui veulent – malgré tout – rester debout.

Ce reportage signé Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin et Nicolas Berthelot a été récompensé par une "Mention spéciale du jury au Figra 2015"

Marie Drucker reçoit, après ce reportage, China Moses et Blade, deux musiciens qui soutiennent le travail du Dr Mukwege.

