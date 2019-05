"13h15 le dimanche". "Planète fragile" > Aux bouts du monde

Il existe sur Terre deux immenses glaciers de plus de 50 000 kilomètres carrés: l’Antarctique au pôle Sud et le Groenland près du pôle Nord sont deux régions aux antipodes dont les destins se ressemblent. Pour débusquer les bouleversements qui affectent les régions polaires, le magazine "13h15 le dimanche"(Facebook, Twitter, #13h15) a suivi les meilleurs spécialistes, capables de sonder des milliers de mètres de glace.

La Nasa, agence gouvernementale en charge de la majeure partie du programme spatial aux Etats-Unis, a fédéré depuis trente ans autour d’elle les grands experts mondiaux de la glace et du climat. En 2008, elle a initié l’opération IceBridge (en anglais) : une mission scientifique aéroportée qui a pour but de survoler chaque année les régions polaires afin de cartographier l’évolution de la banquise et des calottes glaciaires.

Une conversation climatique entre les pôles Nord et Sud

Rencontre au pôle Nord avec Toku Oshima, une femme inughuit qui traverse régulièrement la banquise pour pêcher et nourrir sa famille ; et aussi avec Naimangnitsoq, l’un des plus grands chasseurs de Qaanaaq, au nord-ouest du Groenland, dont l'activité est rendue chaque jour plus difficile en raison du changement climatique. Le "13h15" a d'autre part obtenu l'autorisation de suivre au plus près les experts de l'agence spatiale américaine au pôle Sud.

Ce document exceptionnel, signé Florent Muller, Romain Potocki et Matthieu Parmentier, est une conversation climatique, un dialogue imaginaire entre deux pôles, à 18 000 kilomètres de distance l'un de l'autre. Leurs habitants parlent des langues différentes mais vivent le même quotidien : la glace qui vit et change. Et ce monde, qu'il va falloir concevoir autrement pour qu'il soit encore vivable pour les générations suivantes.

