"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français > Saison 10 / Episode 1

C’est la rentrée de la série documentaire "Le feuilleton des Français" du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) avec ce premier épisode de la saison 2022-2023, signé Julie Darde, Cyril Zhâ et toutes les équipes du "13h15". Une nouvelle année de reportages, de documents et de témoignages, avec des retrouvailles et des rencontres inédites…

Retour à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, où le docteur Mathias Wargon dirige le service des urgences, qui a notamment dû faire face aux différentes vagues du coronavirus Covid-19 avec toute son équipe. Alors, comment s’annonce les mois qui viennent ?

Et aussi des vaches Prim’Holstein, la passion du rugby...

Direction la Normandie pour retrouver Philippine et son compagnon Léo, producteurs de lait bio dans le département de la Sarthe. Diplômés de l’Ecole supérieure des agricultures d’Angers (Maine-et-Loire), ils ont repris une ferme laitière de 136 hectares avec 69 vaches Prim’Holstein. Les jeunes éleveurs se bagarrent aujourd’hui contre les effets de la sécheresse et ils ne manquent pas d’idées…

Les jeunes espoirs passionnées de rugby du collège Iqbal Masih de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui pratiquent leur sport au sein du Sporting club universitaire de France (SCUF), sont reparties à l’assaut de leurs rêves sportifs. Un nouveau coach, de nouvelles coéquipières et de nouveaux défis à relever…

