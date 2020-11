"13h15 le dimanche". Compostelle : mon chemin

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ou pèlerinage de Compostelle, créé au début du IXe siècle, est l'une des marches les plus longues et les plus renommées d’Europe.

Les routes empruntées sur 1 500 kilomètres mènent à Santiago de Compostela, capitale de la Galice, en se rejoignant sur le "Camino francés", ou chemin des Francs, l’itinéraire le plus fréquenté en Espagne.

Des pèlerins aux motivations différentes

Pour ce document, signé Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin et Anthony Santoro, le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) a emprunté ce chemin, et a croisé Alain, un cinquantenaire sportif en quête de spiritualité.

Il est également allé à la rencontre de Lynda, maman de trois enfants, un peu à bout de souffle entre son travail et sa vie de famille, ainsi que de Marie-Claude et Michel qui se sont lancé un défi à deux…

