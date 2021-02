"13h15 le dimanche". Le monde de Nania

C’est l’histoire de Nania, un éléphanteau femelle que des villageois ont retrouvé seul et déshydraté, près de la ville de Boromo, au Burkina Faso. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la population des éléphants sauvages est en déclin sous la pression de l’homme. Qu’est-il arrivé à sa mère et au reste de sa famille ?

Ces animaux ont probablement été tués pour leurs défenses en ivoire : 20 000 à 25 000 éléphants d'Afrique sont braconnés chaque année pour ces trophées qui se vendent à prix d’or, notamment en Asie, alors qu'il n’en reste que 400 000 sur le continent africain.

Vers le retour dans son milieu naturel

Lors de ce reportage, signé Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin et Anthony Santoro, le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) a rencontré Nania. Elle a été recueillie par une association de protection des animaux, et tout a été mis en œuvre pour la sauver et lui permettre de grandir.

Pour remplacer sa mère et son clan, quatre soigneurs burkinabés se sont relayés vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept pour donner le biberon à l'éléphanteau et en prendre soin. Le but de tous leurs efforts : lui faire retrouver au plus vite son milieu naturel...

