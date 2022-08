"13h15 le dimanche". Le feuilleton des Français

Dans le cadre de sa série documentaire "Le feuilleton des Français" (saison 2021-2022), le magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15) s'est rendu dans plusieurs régions françaises pour ce nouvel épisode signé Julie Darde et Cyril Zhâ. Direction Merdrignac, dans le département des Côtes-d’Armor, où Gaëlle et sa fille viennent d’accueillir dans leur maison Olena et ses enfants Maxime et Katia, respectivement âgés de 10 ans et 6 ans.

La famille a fui les bombardements de l’armée russe sur Mykolaïv, ville portuaire et industrielle du sud de l’Ukraine. Le "13h15" a accompagné Maxime et Katia pour leur premier jour d’école en France. Et puis, détour par la commune ardéchoise de Vinzieux, en région Auvergne-Rhône-Alpes, où une fête a été organisée afin de récolter des fonds pour l'Ukraine sous la supervision de Hugo, plus jeune maire de France.

Yaelle à cheval, Claire en altitude...

Retour dans la Manche pour retrouver Yaelle, 19 ans, à la tête d’une exploitation agricole dans le Cotentin depuis le début de l'année 2022. L’une des plus jeunes éleveuses de Normandie s’est accordée un peu de repos, le temps d’une compétition équestre...

Le "13h15" est allé prendre un bon bol en Savoie auprès de Claire, la gardienne de refuges, qui a rouvert ses chalets d’altitude au cœur du Parc national de la Vanoise, rendre visite à Caroline, cheffe du service des urgences de l'hôpital de Laval, en Mayenne, ainsi qu'à Caroline et David qui viennent de reprendre un bar-restaurant-épicerie dans le Cher...

